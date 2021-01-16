Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Прямой наводкой. Самосвал с владимирскими номерами протаранил колонну военных автобусов в Подмосковье.- Большая метелица. Регион накрыло снегом и прихватило морозом. Как владимирцы встретили настоящую зиму?- Минус двадцать автобусов в минус двадцать по Цельсию. Муниципальные перевозчики «замораживают» регулярные рейсы.- Собрать волю в механический кулак. Ольга Дейкина из Владимира – кибатлет, блогер и настоящий испытатель протезов.- Личные вещи века. Заведующий владимирским «Ретроскладом» Тимофей Козин приглашает гостей в ютуб-экспедицию.- Кошка в ловушке. В объектив видеокамеры в Клязьминско-Лухском заказнике попала обыкновенная рысь.