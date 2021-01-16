Ночью 16 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного дома в д. Усад, Меленковского района. На место оперативно выехали

Ночью 16 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного дома в д. Усад, Меленковского района. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение дома и хозяйственной постройки, была угроза распространения пожара на соседний дом. Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади