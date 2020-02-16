Организаторы мероприятия напомнили жителям города о необходимости соблюдения мер личной безопасности и сохранности имущества.

Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями добровольной народной дружины «Дорожный надзор», юными инспекторами дорожного движения и родительским патрулем школы № 7 города Гусь-Хрустальный провели профилактическое мероприятие в районном центре.Целью проведения данного мероприятия стала профилактика мошенничеств и дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.Участники акции вышли на оживленный участок улицы, где проинформировали пешеходов о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и ручной клади для того, чтобы обезопасить себя, стать более заметными для водителей в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.Участковые уполномоченные полиции в свою очередь проинформировали граждан о распространенных методах обмана и рассказали о том, как не стать жертвой мошенников.После профилактических бесед юные инспекторы движения вручили пешеходам памятные буклеты о соблюдении правил дорожного движения, специальные световозвращающие стикеры и информационные памятки по профилактике мошенничеств.Все участники дорожного движения с пониманием отнеслись к профилактическому рейду, отметив несомненную пользу полученной информации.