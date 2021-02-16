Ремонтно-восстановительные работы на теплосети продолжаются.

Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала, что, в результате которого на данном участке для безопасности движения до сих пор перекрыта проезжая часть.Ремонтно-восстановительные работы на теплосети продолжаются. В них участвует 14 человек и 8 единиц техники. Устранить повреждение планируется к вечеру вторника – примерно к 18:00. До ликвидации прорыва подача теплоносителя будет приостановлена в нескольких домах и учреждениях.«Полностью гидравлический режим будет восстановлен к 20:00. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и приложит все усилия, чтобы завершить работы в установленный срок в полном объёме», - пояснили в «Т Плюс».