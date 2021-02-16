Срок завершения работ — до 1 июля.

В 2021 году в рамках реализации федеральной программы по «Формированию современной городской среды» во Владимире благоустроят 29 дворов.Как сообщает официальный сайт мэрии, определены подрядчики по 23 адресам:- улица Михалькова, 5а;- улица Чапаева, 5;- улица Диктора Левитана, 39;- улица Нижняя Дуброва, 26;- улица Верхняя Дуброва, 18б;- улица Балакирева, 43в;- улица Лакина, 137;- улица Тракторная, 12;- Октябрьский проспект, 44;- улица Горького, 38;- улица Кирова, 12;- улица Михайловская, 30;- улица Фейгина, 16;- улица Мира, 49;- Судогодское шоссе, 1;- Судогодское шоссе, 3а;- улица Усти на Лабе, 4а;- улица Лермонтова, 37;- Северный проезд, 6;- улица Комиссарова, 9;- улица Юбилейная, 38;- улица Усти на Лабе, 4;- улица Растопчина, 47.Лоты по адресам: улица Растопчина, 27; улица Юбилейная, 70; улица Комиссарова, 14; Перекопский военный городок, 4,5; улица Разина, 12; улица Верхняя Дуброва, 41, - ещё не разыграны.«Планируется, что в границах указанных придомовых территорий подрядчик произведёт асфальтирование дворов, тротуаров, а также установит лавочки и урны», - уточнили в горадминистрации.Срок завершения работ — до 1 июля.