Срок завершения работ — до 1 июля.
В 2021 году в рамках реализации федеральной программы по «Формированию современной городской среды» во Владимире благоустроят 29 дворов.
Как сообщает официальный сайт мэрии, определены подрядчики по 23 адресам:
- улица Михалькова, 5а;
- улица Чапаева, 5;
- улица Диктора Левитана, 39;
- улица Нижняя Дуброва, 26;
- улица Верхняя Дуброва, 18б;
- улица Балакирева, 43в;
- улица Лакина, 137;
- улица Тракторная, 12;
- Октябрьский проспект, 44;
- улица Горького, 38;
- улица Кирова, 12;
- улица Михайловская, 30;
- улица Фейгина, 16;
- улица Мира, 49;
- Судогодское шоссе, 1;
- Судогодское шоссе, 3а;
- улица Усти на Лабе, 4а;
- улица Лермонтова, 37;
- Северный проезд, 6;
- улица Комиссарова, 9;
- улица Юбилейная, 38;
- улица Усти на Лабе, 4;
- улица Растопчина, 47.
Лоты по адресам: улица Растопчина, 27; улица Юбилейная, 70; улица Комиссарова, 14; Перекопский военный городок, 4,5; улица Разина, 12; улица Верхняя Дуброва, 41, - ещё не разыграны.
«Планируется, что в границах указанных придомовых территорий подрядчик произведёт асфальтирование дворов, тротуаров, а также установит лавочки и урны», - уточнили в горадминистрации.
Срок завершения работ — до 1 июля.