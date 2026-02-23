Учительница знакомится с учениками первого класса:
- Танечка, где работает твой папа - Мой папа - бухгалтер ! Он считает, сколько денег, кому давать. А еще ...
- Хорошо. Петенька, а твой папа где работает ?
- Мой папа - ветеринар ! Он лечит животных !
- Очень хорошо. Вовочка, а твой папа ?
- А мой в публичном доме музыку играет !
На ближайшем родительском собрании учительница отзывает вовочкиного отца в сторону и говорит:
- Ну как-же вам не стыдно перед вашим сыном. Он ведь должен был перед всем классом...
- А вот вы посудите сами: я - программист, специализируюсь, в основном, на
сетевых решениях для крупных организаций. В последнее время работаю над протоколом передачи данных по беспроводным сетям, иерархическая структура которых...Ну и как мне эт
еще анекдот!