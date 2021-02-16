На М-7 из-за аварии полностью перекрыто движение в сторону Москвы. ДТП произошло в Вязниковском районе на 312-м километре федеральной трассы. По предварительной информации, около 15:15 водитель

На М-7 из-за аварии полностью перекрыто движение в сторону Москвы. ДТП произошло в Вязниковском районе на 312-м километре федеральной трассы. По предварительной информации, около 15:15 водитель большегруза не справился с управлением и врезался в попутную машину дорожных служб. Об этом сообщают в Упрдор Москва-Нижний Новгород. Пострадавших в этой аварии нет. Впрочем, из-за столкновения оказалась полностью