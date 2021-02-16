Владимирский медицинский центр «Белая Роза» начал принимать их с июля прошлого года.

Владимирский медицинский центр «Белая Роза» начал принимать их с июля прошлого года.Он был открыт при участии Фонда социально-культурных инициатив и Владимирского благотворительного фонда «Мама» для раннего выявления и профилактики онкологических заболеваний репродуктивной системы и молочных желёз.Как сообщила главный врач владимирского медицинского центра АнастасияФарсобина, с момента открытия учрежденияонкоскринингабсолютно бесплатно, в рамках программы обязательного медицинского страхования прошли 3680 пациенток со всей Владимирской области, проведено более 2600 маммографий. У 11 женщин выявлены злокачественные новообразования.«Все пациентки были направлены на дообследование и лечение в Областной клинический онкологический диспансер и центры амбулаторнойонкопомощипри медицинских организациях. Кроме того, у 618 обследованных выявлены заболевания органов малого таза и другие виды патологии репродуктивной системы и молочных желёз, в том числе предраковые заболевания», – подчеркнула АнастасияФарсобинаВладимирская клиника «Белая Роза» оснащена самым современным оборудованием, в том числе цифровым маммографом последнего поколения. Специалисты использует в работе прогрессивные диагностические методики. Предусмотрено оказание психологической помощи женщинам с подозрением на онкологическую патологию, а также патронаж, информационная и психологическая поддержка пациенток, которым необходимо дальнейшее обследование или лечение.