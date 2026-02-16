В ответ на просьбу о повышении зарплаты - ответ руководства:
"Дорогой коллега! Мы напоминаем Вам о некоторых моментах, которые Вы не упомянули в своей просьбе. Например, напоминаем Вам, что Вы не работаете вообще. В году 365 дней. Вы спите 8 часов в день, то есть 122 дня. Остается 243 дня. У Вас есть в среднем 7 часов свободного времени в день, то есть 106 дней. Остается 137 дней. В году 52 воскресенья. Остается 85 дней. Так как Вы не работаете еще и в субботу, вычитаем еще 52 дня. Остается 33 дня. Также вычтите 3 недели ежегодного отпуска, то есть 21 день. Остается 12 дней. В году 11 праздничных дней. Остается один единственный день на работу, а так как Вы именно в этот день обычно болеете, то... "
еще анекдот!