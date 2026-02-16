Приезжает Элтон Джон в Москву. Вечером его московский друг приглашает
в ресторан. Ну, сидят, выпивают. Вдруг Элтон Джон начинает ерзать.
Друг его спрашивает:
- Тебе чего в туалет надо?
- Вообще-то да, но я потерплю.
Сидят дальше. Элтон Джон начинает сильнее нервничать. Друг ему:
- Ну ты чего? Пойди спокойно пописай.
- Да нет, потерплю.
Еще проходит время. Наконец Элтон Джон вздыхает, встает и идет в
туалет. Возвращается оттуда печальный и весь мокрый. Друг:
- Так ты что, не дотерпел?
- Какое не дотерпел. Везде одно и то же. Только встану у писсуара,
как тут же все, кто рядом, "- НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! ДА ЭТО ЖЕ ЭЛТОН ДЖОН!" -
и, конечно, все поворачиваются.
еще анекдот!