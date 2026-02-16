Приїхав хлопець поступати в Москву, в театральний інститут. Перший екзамен -
російська література. Білет - "Тургенев, Муму".
- У цьому оповiданнi Тургенев описав життя за крiпаччини. Жила-була бариня i був у неї крiпак
якого звали Герасим. Крiпак той був глухий i нiмий i тому не мав можливостi спiлкуватися
з iншими людьми..
- Молодой человек, говорите пожалуйста по-русски - экзамен ведь по русской литературе!.
- Чекайте-чекайте, зараз все буде!.. Так от - мав Герасим лише одного товариша - цуцика
якого вiн назвав Муму, бо бiльше не вмiв нiчого говорити. От якось той цуцик нагавкав на
бариню, вона розсердилась i наказала Герасиму його втопити..
- Молодой человек, да говорите же по-русски, тем более, что не все Вас понимают..
- Чекайте-чекайте, зараз
еще анекдот!