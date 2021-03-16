Пожелания от Президента Владимира Путина зачитали на торжественном приёме в Доме Дружбы.

Музей как линия судьбы. Во Владимире чествуют Алису Аксёнову. Героя Труда России, создательницу Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Музейной легенде – 90!Все признания в любви, овации, цветы - ей. Музейной легенде Алисе Аксёновой. Человеку, который посвятил музею жизнь. По словам Алисы Ивановны, в день юбилея, поздравили, пожалуй, со всей страны. Тысячи тёплых слов и пожеланий. Чувствуете ли Вы всеобщее обожание и признание? Музейная королева отвечает: это придаёт силы.Алиса Аксёнова, Герой Труда Российской Федерации, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника: “Из Красноярска позвонили, мои любимые. Из Хабаровска. Много. Вчера принесли ещё, много поздравлений присланы. Знают наш музей. Если вы приедете в любой город, придёте в любой музей и скажите: "Мы из Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Вы будете гостем”.Телеграмму в адрес Алисы Аксёновой направил глава государства. Пожелания от Президента Владимира Путина зачитали на торжественном приёме в Доме Дружбы. А Елена Гомонюк вручила Алисе Ивановне Почётную грамоту от Министерства культуры. Подчеркнув: Аксёнова - пример профессионального подвига.Елена Гомонюк, заместитель директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации: “Для нас она символ эпохи. Это первый музейный сотрудник, работник, удостоенный звания Героя Труда России. Мы любим её. Гордимся ей”.Еще одна награда ко дню рождения - знак великого князя Андрея Боголюбского. За достижения в области культуры.Поздравить Алису Аксёнову приехали руководители ведущих музеев России. Они посетили и выставку-посвящение Аксёновой. Многие называют её наставником, мудрым учителем. Её имя - символ верности избранному делу, "профессиональная высота". Возглавив музей в 1960-ом, она сумела вывести его не только на всесоюзный, мировой уровень.Анна Клюкина, директор Государственного Дарвиновского музея: “Алиса Ивановна всегда шла впереди. Она опережала время. Не она за временем бежала, а время за ней. Если разбирать каждый шаг её музейной деятельности, и мы видим, она сделала это 20 лет назад, а мы только сегодня”.Андрей Яновский, заместитель директора Государственного исторического музея: “Это великий музейщик. Человек, который объединяет феноменальные организаторские способности и потрясающую любовь к тому делу, которое оно делает”.О своём знакомстве с Аксёновой, больше трех десятилетий назад, вспоминает и Евгений Богатырёв, директор музея Пушкина. Уже тогда она была "культурным ориентиром" для всех, кто посвятил себя сохранению наследия.Евгений Богатырёв, директор Государственного музея А.С. Пушкина: “Как надо сохранять, как надо строить, на примере Алисы Ивановны. Музей тогда хорош, когда он постоянно переживает этап созидания”.На этапе созидания музей и сегодня. Сама Алиса Ивановна уверена: "детище в надежных руках". Многая лета - главное пожелание от профессионального сообщества и всех жителей области. Аксёнова - это достояние. Специально к юбилею переиздана и её знаменитая книга "История. Судьба. Музей". Профессиональный "бестселлер", который, как говорят коллеги, должен быть на столе у каждого музейщика.Мария Платанюк, Семён Карпов“Вести-Владимир”