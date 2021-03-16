Обвиняемый нашел банковскую карту на автомобильной парковке и несколько раз использовал её для оплаты покупок в торговых точках.

Следователями Отделения МВД России по Киржачскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).В декабре прошлого года в полицию поступило сообщение о краже денег с банковской карты.Полицейские, проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, задержали фигуранта, который дал признательные показания.В ходе следствия установлено, что обвиняемый нашел банковскую карту на автомобильной парковке и несколько раз использовал её для оплаты покупок в торговых точках Киржача.Общая сумма причиненного собственнику ущерба превысила 7 500 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией статьи обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.