«Веселящий» газ теперь под запретом по всей России – депутаты Владимирской области привели областное законодательство в соответствие с федеральным. Региональная норма о запрете

«Веселящий» газ теперь под запретом по всей России – депутаты Владимирской области привели областное законодательство в соответствие с федеральным. Региональная норма о запрете «веселящего газа» утратила силу. С этого года производить, сбывать и пропагандировать закись азота запрещено по всей территории России. Александр Нефедов, председатель комитета ЗакСобрания по вопросам госустройства, правопорядка и законности Разработка федерального законопроекта