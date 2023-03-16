Глава региона попросит главу горадминистрации провести пресс-конференцию, чтобы ответить на ряд волнующих СМИ и жителей вопросов.

Александр Авдеев оценил работу Дмитрия Наумова на посту мэра Владимира. Напомним, что новый градоначальник занял пост в конце 2022 года.«Самое главное, чтобы он понимал, что на такой должности работает не в ожидании того, что ему скажут «спасибо». Работать надо не на спасибо, а на совесть. Не знаю, что там можно было сделать за такое время. Может быть, что-то локально удалось решить. Я знаю, что и мне, и ему придётся принимать немало непопулярных решений, о результатах которых можно будет порассуждать лишь по прошествии времени», - подчеркнул губернатор.Глава региона добавил, что попросит главу горадминистрации провести пресс-конференцию, чтобы ответить на ряд волнующих СМИ и жителей вопросов.