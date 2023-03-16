Речь идет о SUV и седане, сообщил генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин.

"Москвич" планирует выпустить две новых модели в сегменте SUV и седан в конце года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин в кулуарах съезда РСПП."В конце года (новая модель - прим). Второе полугодие - четвертый квартал, еще две модели. Это по размеру чуть больше машина. Будет SUV и седан", - сказал он.Как сообщалось ранее "Камаз", который является технологическим партнером "Москвича", под маркой завода "Москвич" планируют производить пять моделей, это четыре кроссовера и один седан.В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в 11 российских городов. 3 марта стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров.