Старый аварийный корпус, которому больше сотни лет, уже снесен, а новый откроется в конце июля или начале августа.

Старый аварийный корпус, которому больше сотни лет, уже снесен, а новый откроется в конце июля или начале августа.На новоселье подарят автомобиль "Скорой помощи". Всего на модернизацию первичного звена здравоохранения выделено около трёх с половиной миллиардов рублей, из них на возведение неотложки - 40 миллионов. Как отметил Игорь Игошин , ему вместе с депутатом ЗС Александром Цыганским, приходилось доказывать и в Министерствах, и на областном уровне необходимость строительства этого объекта.Депутат Госдумы Игорь Игошин:- Очень важно, что мы сегодня не только проинспектировали, посмотрели, как реализуется национальный проект здравоохранения, как строится новое здание Скорой помощи, как отремонтирована поликлиника, но мы, у нас была возможность, сказали "Спасибо" медикам за ту самоотверженную работу, за тот подвиг, не побоимся этого слова, который позволил нам пройти ковидное время, это испытание, с достоинством и смотреть уверенно в будущее.