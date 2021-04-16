В субботнике может принять участие любой желающий. Сбор - 17 апреля в 9.00 у Вечного огня. Все будут обеспечены необходимым инвентарем.

17 апреля в рамках весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города Владимира пройдёт первый из двух запланированных на 17 и 24 апреля субботников. В ходе субботника будет наводиться порядок и на мемориальном Князь-Владимирском кладбище.Мэрия обращается к жителям города с убедительной просьбой навести порядок на могилах своих родных и близких, похороненных на кладбище. Собранный в мешки мусор будет вывезен силами коммунальных предприятий областного центра.В субботнике на Князь-Владимирском кладбище 17 апреля примут участие представители региональной «Молодой Гвардии Единой России», Молодежной думы при областном ЗС, Всероссийского движения «Волонтеры Победы», курсанты Владимирского юридического института, студенты ВлГУ, учащиеся и преподаватели владимирских школ №№ 5 и 21 - всего более 70 человек.В субботнике может принять участие любой желающий. Сбор - 17 апреля в 9.00 у Вечного огня. Все будут обеспечены необходимым инвентарем.