Первая точка - парк Победы. Ещё несколько лет назад это место было
заброшенным. Теперь здесь современный парк с велодорожками и спортивными
площадками.
Первая точка - парк Победы. Ещё несколько лет назад это место было заброшенным. Теперь здесь современный парк с велодорожками и спортивными площадками.
В планах - кафетерии и обновлённая арка. Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания фракции "Единая Россия", подчеркнул - пристальное внимание уделяется всем аспектам.
Алексей Говырин, депутат ЗС (фракция "Единая Россия"):
- Вообще Юрьев-Польский интересный город. Здесь хороший опыт. Хорошие объекты спортивные есть, спорт-площадки. Дворы благоустроены. Смотрим, какие положительные моменты можно в области применить.
Благоустроили в городе и дворы. Один из них - на улице Школьной. Для автомобилей появились парковочные карманы. Установили и светодиодные фонари. Благоустроенные дворы - не единственный повод для гордости. Стадион "Труд" - евростандарт для крупных соревнований. Многофункциональный комплекс дополняет тир. Двери открыты для всех жителей города.
Анатолий Трофимов, глава администрации м.о. Юрьев-Польский район:
- Мы его открыли за один этап. И лёд, и нижние раздевалки сразу же, и тир. Беговые дорожки обновили.
А это - улица Артиллерийская. Такую неприглядную картину - ямы на дорогах, отсутствие парковки и старые качели вместо красивой детской площадки, каждый день из окна своего дома видит Галина Михайлова. Территорию обещают обустроить, но что будет с детской площадкой - неясно.
Галина Михайлова, местная жительница:
- Нам сказали, что детскую площадку делать не будут. У нас домики маленькие, денег у нас нет, чтобы нам ставить ещё детские площадки.
Родители просят установить игровой комплекс, поспособствовать этому пообещал Алексей Говырин. Следующая остановка - производство нефтедобывающего оборудования. Депутат обсудил с коллективом предприятия актуальные вопросы и отметил, что многие проблемы возникают из-за недостаточно эффективной законодательной базы. Комментируя итоги визита, депутат заметил и ряд положительных направлений.
Алексей Говырин, депутат ЗС (фракция "Единая Россия"):
- Для меня отрадно, что жители, с одной стороны, оценивают, что многое за последнее время делается силами администрации. И Юрьев-Польский меняется в лучшую сторону.
Ни одно обращение жителя не осталось без внимания, каждый получил ответ, часть вопросов взята на контроль. Депутат подчеркнул, что продолжит отстаивать интересы района на муниципальном уровне.
Мария Городская. "Вести-Владимир".