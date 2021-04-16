Первая точка - парк Победы. Ещё несколько лет назад это место было заброшенным. Теперь здесь современный парк с велодорожками и спортивными площадками.

Первая точка - парк Победы. Ещё несколько лет назад это место было заброшенным. Теперь здесь современный парк с велодорожками и спортивными площадками.В планах - кафетерии и обновлённая арка. Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания фракции "Единая Россия", подчеркнул - пристальное внимание уделяется всем аспектам.Алексей Говырин, депутат ЗС (фракция "Единая Россия"):- Вообще Юрьев-Польский интересный город. Здесь хороший опыт. Хорошие объекты спортивные есть, спорт-площадки. Дворы благоустроены. Смотрим, какие положительные моменты можно в области применить.Благоустроили в городе и дворы. Один из них - на улице Школьной. Для автомобилей появились парковочные карманы. Установили и светодиодные фонари. Благоустроенные дворы - не единственный повод для гордости. Стадион "Труд" - евростандарт для крупных соревнований. Многофункциональный комплекс дополняет тир. Двери открыты для всех жителей города.Анатолий Трофимов, глава администрации м.о. Юрьев-Польский район:- Мы его открыли за один этап. И лёд, и нижние раздевалки сразу же, и тир. Беговые дорожки обновили.А это - улица Артиллерийская. Такую неприглядную картину - ямы на дорогах, отсутствие парковки и старые качели вместо красивой детской площадки, каждый день из окна своего дома видит Галина Михайлова. Территорию обещают обустроить, но что будет с детской площадкой - неясно.Галина Михайлова, местная жительница:- Нам сказали, что детскую площадку делать не будут. У нас домики маленькие, денег у нас нет, чтобы нам ставить ещё детские площадки.Родители просят установить игровой комплекс, поспособствовать этому пообещал Алексей Говырин. Следующая остановка - производство нефтедобывающего оборудования. Депутат обсудил с коллективом предприятия актуальные вопросы и отметил, что многие проблемы возникают из-за недостаточно эффективной законодательной базы. Комментируя итоги визита, депутат заметил и ряд положительных направлений.Алексей Говырин, депутат ЗС (фракция "Единая Россия"):- Для меня отрадно, что жители, с одной стороны, оценивают, что многое за последнее время делается силами администрации. И Юрьев-Польский меняется в лучшую сторону.Ни одно обращение жителя не осталось без внимания, каждый получил ответ, часть вопросов взята на контроль. Депутат подчеркнул, что продолжит отстаивать интересы района на муниципальном уровне.Мария Городская. "Вести-Владимир".