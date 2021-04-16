В деревне Лаптево Камешковского района произошел крупный пожар. На 375 метрах горело производственное здание. ЧП произошло вечером 15 апреля. Из под кровли одноэтажки с боксами для транспорта

В деревне Лаптево Камешковского района произошел крупный пожар. На 375 метрах горело производственное здание. ЧП произошло вечером 15 апреля. Из под кровли одноэтажки с боксами для транспорта валил дым. Пожарные не дали распространиться пламени на все здание и потушили возгорание. Сгорела кровля и чердачное помещение. Тушили пожар 10 человек и 3 спецмашины. Причину пожара устанавливают