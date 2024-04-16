Об этом сообщили представители городской администрации в телеграм-канале.

Ещё 13 владимирцев отправились добровольцами на спецоперацию. Об этом сообщили представители городской администрации в телеграм-канале.«Вы – те самые парни, которые призваны сейчас навести новый миропорядок, который будет основан на справедливости и равноправии», – сказал Евгений Фёдоров, депутат регионального Законодательного собрания.Сначала бойцы поедут в специальные учебные подразделения Министерства обороны, после чего мужчин отправят непосредственно в зону проведения военный действий.