Владимирский филиал «Т Плюс» при взаимодействии с «Владимиртеплогазом» подписал соглашение с Владимирским строительным колледжем. С текущего года в учебном заведении будут

Владимирский филиал «Т Плюс» при взаимодействии с «Владимиртеплогазом» подписал соглашение с Владимирским строительным колледжем. С текущего года в учебном заведении будут подготавливать специалистов по направлению «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». Весь период обучения оплачивается из средств владимирских энергокомпаний. Практику студенты будут проходить на их производственных мощностях. И, так как обучение – целевое, после выпуска молодые эксперты