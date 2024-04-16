Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.

В Камешково рабочие завершают реконструкцию путепровода через железную дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Обновление объекта проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные работы». Самые сложные этапы уже позади, пешеходные тротуары на мосту оборудованы, установлены ограждения и освещение.«В скором времени к мосту будут отремонтированы пешеходные подходы по ул. Коруновой. Открыть движение по путепроводу планируют в конце мая-начале июня», – пишут представители власти.Этот мост соединяет между собой несколько районов города, а также обеспечивает транспортную доступность из регионального центра.