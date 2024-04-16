Владимирское Торпедо потерпело поражение от Калининградской Балтики А сейчас об итогах футбольных...

Владимирское Торпедо потерпело поражение от Калининградской БалтикиА сейчас об итогах футбольных выходных в регионе. Владимирское Торпедо бросает из крайности в крайность:После разгромной победы над "Знаменем труда", тоже разгромное, но поражение от калининградской Балтики в родных стенах.Итоговый счет 1-4.На матче присутствовал губернатор Александр Авдеев, он зашел поддержать футболистов в раздевалку, отметив: воля к победе у команды есть...Всё таки один мяч владимирские черно-белые в концовке отыграли.Денис Евсиков, главный тренер команды футбольного клуба "Торпедо- Владимир":- Настраивались показать хороший футбол и одержать первую домашнюю победу, но, к сожалению, не получилось. Надо в себе разобраться, я не буду крайних искать, все всё прекрасно понимают, ребята очень сильно расстроились. Разберем, посмотрим.Не порадовали своих болельщиков и муромские футболисты, попавшие под горячую руку второй команде московской Родины.И вновь разгромный счет. 5-2.