Владимирскую молодежь приглашают поучаствовать в туристическом конкурсе Владимирскую молодежь...

Владимирскую молодежь приглашают поучаствовать в туристическом конкурсеВладимирскую молодежь приглашают к участию во всероссийском туристическом конкурсе "Культурные сокровища глазами молодых: новые магниты России". Его цель: привлечь россиян к путешествиям по родной стране.Участниками могут стать молодые люди в двух категориях:14-17 лет - Юношество.18-30 лет - "Молодежь".Им предлагается рассказать о локальном бренде. Это могут быть люди, традиции, танцы, блюда, населенные пункты.Первый этап конкурса заочный, - он завершится 20 мая. Победителей наградят в Москве ценными призами.Все подробности - на портале "Живое наследие.РФ".