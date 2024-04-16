Владимирскую молодежь приглашают поучаствовать в туристическом конкурсе
Владимирскую молодежь...
Владимирскую молодежь приглашают поучаствовать в туристическом конкурсе
Владимирскую молодежь приглашают к участию во всероссийском туристическом конкурсе "Культурные сокровища глазами молодых: новые магниты России". Его цель: привлечь россиян к путешествиям по родной стране.
Участниками могут стать молодые люди в двух категориях:
14-17 лет - Юношество.
18-30 лет - "Молодежь".
Им предлагается рассказать о локальном бренде. Это могут быть люди, традиции, танцы, блюда, населенные пункты.
Первый этап конкурса заочный, - он завершится 20 мая. Победителей наградят в Москве ценными призами.
Все подробности - на портале "Живое наследие.РФ".