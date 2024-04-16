В прошлом году водитель автомобиля «Fiat» сбил подростка.

Инцидент произошёл осенью 2023 года. В микрорайоне Юрьевец на Ноябрьской улице водитель Fiat Ducato ехал с превышением скорости по трассе.Как сообщает прокуратура Владимирской области, параллельно с фигурантом ехал КАМАЗ, который стал тормозить перед пешеходным переходом. Не обратив внимания данный факт, фигурант наехал на ребёнка 14 лет.Через две недели пострадавший скончался в больнице. Водителю суд вынес приговор в виде года и шести месяцев в колонии. Также водителя лишили прав на вождение на два года.