Жительница Меленок проведет год в колонии общего режима за то, что избила инспектора по делам несовершеннолетних до сотрясения мозга. Сотрудница правоохранительных органов хотела составит

Жительница Меленок проведет год в колонии общего режима за то, что избила инспектора по делам несовершеннолетних до сотрясения мозга. Сотрудница правоохранительных органов хотела составит на женщину протокол по делу об административном правонарушении, когда выяснилось, что она пила с возлюбленным, бросив 17-летнего ребенка-инвалида. Ситуация произошла в декабре прошлого года. Жительница Меленок отдала ребенка-инвалида матери, а сама