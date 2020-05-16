16.05.2020

2020-05-16 19:50:03

Куклы владимирской мастерицы разъехались по всему миру

Плюшевые и шарнирные, модные и винтажные... Давайте поговорим о куклах. Вышедшие из рук мастера, современные куклы - это не просто игрушки , а предмет вожделения и коллекционирования.



Куклы владимирской художницы Светланы Шилимовой уже давно пробили "окно в Европу" и живут по всему миру.

Крохотные цветочки, миниатюрные платьишки и шляпки. Эти наряды сшила владимирская мастерица Светлана Шилимова. Она уже более 10 лет занимается изготовлением кукол. Шить Светлана любила всегда, окончила курсы, но куклами увлеклась случайно. Здесь училась всему сама.



Светлана Шилимова, кукольная мастерица:

- Я пришла к соседке, к бабушке, а у нее лежит на столе плюшевая скатерть. И все. Дело пошло. Когда я училась, преподавательница все время говорила: если вы хотите шить с удовольствием - никогда не экономьте. И вот медведь у меня был - сразу медведь! Ни какой-нибудь фланелевый или из шерсти, из драпа шьет, кто как пробует. Я сразу шила из фланели которую выпросила у своей соседки.

Любимые работы Светланы - классические мишки Тедди. Внутри они набиты опилками. Это более сложный материал чем синтепон. Но результат того стоит. Опилки очень подвижны, делится секретом рукодельница, игрушки получаются как живые. Можно придать любое направление лапкам, изменить мордочку. На основе классических Тедди получаются и другие персонажи.



Куклы Светланы живут во многих странах - Америке, Австралии, Польше, но первая переехала в Китай.



Светлана Шилимова, кукольная мастерица:

- Подошла ко мне одна девочка, китаянка, и купила у меня первого медведя. Нет, ежика у меня купила! \\ И года через два она нашла меня в фейсбуке. Начала писать. Я уже отправила ей, наверное, штук шесть игрушек. Присылает мне фотографии и потихоньку коллекционирует моих медведей.

Приятнее всего шить маленькие игрушки, говорит Светлана. Они более тактильные, вызывают умиление, хочется держать их в руках. Это куклы не для детей, а для взрослых. Кто-то коллекционирует, а для кого-то -игрушки - средство психологической разгрузки. Куклам можно пожаловаться или поделиться радостью. Но такие игрушки более трудоемкие : всю одежду Светлана шьет вручную. И даже украшает крохотными вышивками - это ее авторский знак. Сейчас мастерица увлеклась японским вязанием - амигуруми. Букеты маков, ирисов она вяжет специальным крючком.



Светлана Шилимова, кукольная мастерица:

- У меня был крючок еще мамин, видимо, самодельный, очень-очень тоненький. Но со временем я купила себе японский крючок. Конечно, большая разница, когда материалы хорошие.

Свой опыт Светлана передает и младшей дочери Лизе. . Но Лизе больше нравится преображать игрушки. Заводскую куклу школьница буквально оживляет, изменяя фабричный макияж, волосы, выражение лица.



Елизавета Шилимова, начинающая мастерица, дочь Светланы:

- У этой куклы зубки. Я вырезала по губам, чтобы из другого пластика вылепить зубки и вставить))

Интересно пробовать разные техники. Больше всего Светлана любит шить из советского плюша. Найти такой у бабушки на рынке - большая удача. Некоторые игрушки выполнены из немецкого шелка, фланели, драпа. Есть в коллекции мастерицы и кукла с секретом.

У каждой куклы свои эмоции. Одно время у Светланы получались только печальные медведи-мечтатели. Некоторые мордашки приходится изменять несколько раз, чтобы вызвать радость или удивление, рассказывает мастерица. Но каждая кукла обязательно находит своего хозяина, вернее сказать, друга.

Ольга Павловская, Александр Чунаев. Вести-Владимир.