16.05.2020

2020-05-16 18:50:03

Знаменитый романс Марины Цветаевой родился из ее реального романа

Ставшие романсом стихи "Мне нравится, что вы больны не мной" были написаны 22-летней Цветаевой ровно 105 лет назад 16 мая 1915 года в Александрове.

У Марины Цветаевой был уже муж и ребенок, но эти строчки посвящены другому мужчине. Тайну литературоведческой загадки откроет только в 1980 году сестра Цветаевой- Анастасия. Это произведение посвящено - Маврикию Минцу,который в то время был обручен с Анастасией . перед обаянием этого человека не устояла и Марина. Влюбленность поэтессы подарила миру эти прекрасные строки.

А сестры. ничего не скрывавшие друг от друга, хранили эту общую тайну от мужчины, которого любили. Поклонники Цветаевой традиционно приезжают в Александров в июне, где все эти годы проводятся поэтические фестивали . Но в этом году во все мероприятия внес свои коррективы коронавирус. И в лучшем случае Цветаевский фестиваль пройдет уже осенью. Но новую экспозицию уже сегодня готов нам представить хранитель музея Лев Кивович Готгельф.

Лев Готгельф директор и основатель Александровского литературно- художественного музея Цветаевых:

- Готовясь к показам наших экспозиций мы остановились на фрагменте последней новой постоянной экспозиции , которая открыта в апреле прошлого года. называется "скрещение судеб", она посвящена жизни двух семей, судьбы которых скрещены с семьей Цветаевых , и в тоже время тесно связанных с г. Александровым и вот 4 пилона являются символами этой экспозиции.