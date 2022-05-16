Следствие не видит оснований для изменения меры пресечения.

Следствие не видит оснований для изменения меры пресечения.Дзержинский районный суд Перми продлил срок содержания под стражей напавшего на местный вуз Тимура Бекмансурова до 20 августа. Об этом сообщает .По мнению следствия, меру пресечения изменить, а продление сроков связано со следственными действиями. напоминает, что молодой человек обвиняется в совершении шести преступлений. В сентябре прошлого года Бекмансуров устроил стрельбу к пермском вузе, в результате которой шестеро погибли.