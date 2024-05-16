Смотрите Вести в 14.30: какой след в истории Владимирской земли оставил выдающийся церковный...
Смотрите "Вести" в 14.30: какой след в истории Владимирской земли оставил выдающийся церковный деятель
"Кусь-Хрустальный"
- 9 миллионов рублей для братьев наших меньших. Областной бюджет оплатит реконструкцию приюта для животных в Гусь-Хрустальном.
"Символ веры"
- В Петушках открыли памятник святителю Афанасию. Какой след в истории Владимирской земли оставил выдающийся церковный деятель?
"Медвежьи ушки"
- Сенсационных находок не сделали, но лицо сохранили. Какие открытия ждали археологов в подвале старого дома на территории Суздальского кремля?