Смотрите Вести в 14.30: какой след в истории Владимирской земли оставил выдающийся церковный...

Смотрите "Вести" в 14.30: какой след в истории Владимирской земли оставил выдающийся церковный деятель"Кусь-Хрустальный"- 9 миллионов рублей для братьев наших меньших. Областной бюджет оплатит реконструкцию приюта для животных в Гусь-Хрустальном."Символ веры"- В Петушках открыли памятник святителю Афанасию. Какой след в истории Владимирской земли оставил выдающийся церковный деятель?"Медвежьи ушки"- Сенсационных находок не сделали, но лицо сохранили. Какие открытия ждали археологов в подвале старого дома на территории Суздальского кремля?