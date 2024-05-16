В Петушках открыли памятник святителю Афанасию Памятник святителю Афанасию, епископу Ковровскому...

В Петушках открыли памятник святителю АфанасиюПамятник святителю Афанасию, епископу Ковровскому торжественно открыт в Петушках. Знаковое событие состоялось на территории парка возле храма Успения Божьей Матери. Священнослужитель, чье имя стало символом подвига во имя веры, увековечен в бронзе. Все подробности у Марии Платанюк.К монументу владыке Афанасию священнослужители и верующие идут крестным ходом. Под звон колоколов. Скульптура занимает почётное место в сердце Афанасиевского парка, возле Свято-Успенского храма. В городе Петушки епископ провел последние годы жизни.- Святитель Отче наш Афанасий, моли Бога о нас!Памятник святителю Афанасию, епископу Ковровскому- человеку, чье имя стало символом милосердия и подвигов во имя веры, сооружен на средства прихожан храма Черниговской Божьей Матери города Петушки.Епископ Афанасий (в миру Сергей Сахаров) - особое духовное имя в истории 20-ого столетия. Аресты, ссылки, годы лагерей его не сломили. А в биографии были Лубянка, Бутырская тюрьма, Соловки, Беломорско-Балтийские лагеря, Ишим... На свободу святитель вышел только в середине 50-ых.Епископ Иннокентий:- Что только не делали, чтобы не дать ему говорить. А им Дух Святой говорил. Такой у него был дар. Не только жизнью своей Бога славить.Освящает монумент епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий. Святитель Афанасий увековечен в бронзе. Владыка изображён в полный рост. В архиерейской мантии с панагией. Левой рукой опирается на посох.Правой - словно благославляет паломников. Бронзовая скульптура - высотой в 3 метра- на мраморном постаменте- работа московского скульптора Ровшана Рзаева и архитектора Ивана Соловьёва.Ровшан Рзаев, автор монумента, скульптор, член Российского Союза художников:- Я долго думал над тем, как изобразить Владыку. Он очень интересный человек был, я почитал Житие. И я решил изобразить его идущим по полю. Поперек тропинки.Иван Соловьев, архитектор- Сложность - закомпоновать, как обычно, архитектору. Объединить скульптуру с постаментом нижним, что, я думаю, получилось. Как элемент архитектуры. Скульптурно-архитектурный образ сложился.К жителям города Петушки и паломникам обратились первые лица района. Они уверены: памятник святителю Афанасию на площади, названной в его честь, для многих станет местом духовной поддержки.Елена Володина, глава Петушинского района:- Исторический день для всего Петушинского района, для всех жителей Петушинского района. Для нас епископ Афанасий Ковровский является примером смирения.Александр Курбатов, глава администрации Петушинского района:- В нынешнее непростое время требует чувства гордости, патриотизма. Добра и мира по отношению друг к другу.На одной из сторон постамента- мемориальная табличка. На ней- главные вехи земной жизни Святителя. И одна из главных цитат исповедника: "Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение!"- Молитесь ко Господу..Мария Платанюк, Наталья Гусева, Сергей Акинтьев "Вести-Владимир"