41-летний Михаил Михайлович Кузнецов объявлен в розыск из-за задолженности по алиментам на сумму более миллиона рублей. У должника есть двое детей, 17 и 13 лет. Об этом рассказали в пресс-службе

41-летний Михаил Михайлович Кузнецов объявлен в розыск из-за задолженности по алиментам на сумму более миллиона рублей. У должника есть двое детей, 17 и 13 лет. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области. Судя по информации на сайте судебных приставов, мужчина жил в Селивановском районе в Красной Горбатке. У него также есть долги по