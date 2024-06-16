Новая неделя во Владимирской области начнется с гроз и ливней По информации синоптиков, жителей...

Новая неделя во Владимирской области начнется с гроз и ливнейПо информации синоптиков, жителей Владимирской области ожидает продолжение дождей на предстоящей неделе. Дневные температуры воздуха не превысят +25..+26 градусов.В понедельник, 17 июня 2024 года, погода во Владимирской области будет пасмурная, пройдут ливни и, возможно, грозы.Температура воздуха днем до +24°C. Ночью столбик термометра опустится до +17°C.Ветер восточный, 4м/с.Атмосферное давление 745 - 749 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 17 июня 2024 годаНаши предки говорили: цветы усиливают запах - дождь пойдет. Если кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы на дороги выползли - к осадкам.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky