Владимирские выпускники смогут подать заявление онлайн сразу в пять ВУЗов
Подать заявление сразу в...
Владимирские выпускники смогут подать заявление онлайн сразу в пять ВУЗов
Подать заявление сразу в 5 вузов, получать уведомления от куратора в личном кабинете, записаться на дополнительные экзамены и даже отправить оригинал аттестата – всё это можно сделать на Госуслугах. Об этом рассказали в Минцифры России.
А ещё с этого года абитуриенты могут выбрать и заключить на портале договор целевого обучения. По нему студент сможет получать поддержку от будущего работодателя во время учёбы, а затем гарантированно к нему трудоустроиться.
Сроки приёмной кампании:
20 июня — 25 июля. Для платных специальностей даты могут отличаться.
документы можно подать в 5 вузов. В каждом из них можно выбрать до 5 направлений подготовки или специальностей
аттестат, результаты ЕГЭ и олимпиад, сведения об инвалидности и других льготах можно запросить в личном кабинете. Так их не придётся вводить вручную и подтверждать оригиналами
можно записаться онлайн на дополнительные или внутренние вступительные испытания
важные уведомления от всех вузов можно получать в одном месте. Расписание, результаты экзаменов, конкурсные списки — всё под рукой
можно легко перейти в чаты с кураторами университета и будущими одногруппниками и общаться с ними в VK Мессенджере
В прошлом году этой возможностью воспользовались 577 тысяч абитуриентов. Они подали более 2,3 млн заявлений.
Фото: Минцифры России