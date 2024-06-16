Владимирские выпускники смогут подать заявление онлайн сразу в пять ВУЗов Подать заявление сразу в...

Владимирские выпускники смогут подать заявление онлайн сразу в пять ВУЗовПодать заявление сразу в 5 вузов, получать уведомления от куратора в личном кабинете, записаться на дополнительные экзамены и даже отправить оригинал аттестата – всё это можно сделать на Госуслугах. Об этом рассказали в Минцифры России.А ещё с этого года абитуриенты могут выбрать и заключить на портале договор целевого обучения. По нему студент сможет получать поддержку от будущего работодателя во время учёбы, а затем гарантированно к нему трудоустроиться.Сроки приёмной кампании:20 июня — 25 июля. Для платных специальностей даты могут отличаться.документы можно подать в 5 вузов. В каждом из них можно выбрать до 5 направлений подготовки или специальностейаттестат, результаты ЕГЭ и олимпиад, сведения об инвалидности и других льготах можно запросить в личном кабинете. Так их не придётся вводить вручную и подтверждать оригиналамиможно записаться онлайн на дополнительные или внутренние вступительные испытанияважные уведомления от всех вузов можно получать в одном месте. Расписание, результаты экзаменов, конкурсные списки — всё под рукойможно легко перейти в чаты с кураторами университета и будущими одногруппниками и общаться с ними в VK МессенджереВ прошлом году этой возможностью воспользовались 577 тысяч абитуриентов. Они подали более 2,3 млн заявлений.Фото: Минцифры России