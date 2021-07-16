Дело будет рассматриваться в упрощённом порядке.

Администрация Владимирской области подала иск к «Региональному союзу молодёжи», который возглавляет претендент на должность директора департамента по молодёжной политике Роман Александров. Причина – расходование 320 тысяч бюджетных рублей на фестивали КВН в 2016 году.Дело будет рассматриваться в упрощённом порядке.Как сообщил коллегам из сам Роман, ранее никаких претензий РСМ не получал. Госконтракт был заключён по итогам электронного аукциона и оплачен на основании актов оказанных услуг, подписанных обладминистрацией. Претензий к их качеству также не высказывалось.По словам руководителя, на полученные средства организация провела 11 молодёжных мероприятий с охватом более шести тысяч человек.Заявление Белого дома будет рассматривать Арбитражный суд.