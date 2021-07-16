В Москве губернатор и министр ЖКХ Ирек Файзуллин обсудили использование инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов, средств из Фонда национального благосостояния.

Владимирской области выделят 5,644 млрд рублей на реализацию проектов строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры. Аналогичную сумму власти намерены привлечь из внебюджетных источников.В Москве губернатор и министр ЖКХ Ирек Файзуллин обсудили использование инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов, средств из Фонда национального благосостояния.«Это позволит увеличить объёмы жилищного строительства, создать новые рабочие места, повысить качество жизни владимирцев и сделать регион привлекательным для инвесторов и туристов», - пояснили в Белом доме.Кроме того, губернатор ходатайствовал о поддержке заявок на возведение шести объектов инженерной и транспортной инфраструктуры во Владимире, Коврове и Ковровском районе. На их строительство требуется 1,1 млрд рублей.«Строительство позволит ввести в эксплуатацию 98 тысяч квадратных метров жилплощади на активно развивающихся территориях», - подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.