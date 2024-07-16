Дом и любящую семью ищут кошки-сестренки Ася и Сима Время нашей постоянной рубрики Хочу домой....

Дом и любящую семью ищут кошки-сестренки Ася и СимаВремя нашей постоянной рубрики "Хочу домой". Сегодня познакомим вас с двумя прелестными кошечками. Дом и любящую семью ищут сестренки Ася и Сима.Они очень дружны, поэтому было бы идеально найти человека, который осмелится взять сразу двух хвостатых. Но можно и по отдельности.Ася и Сима игривые, ласковые. Обработаны от паразитов, приучены к лотку, возраст - три месяца. Котята будут доставлены вам домой. Стерилизацию по возрасту готовы оплатить зооволонтеры.Телефон ответственного волонтёра: 8 - 904 – 599 - 03 - 45