Григорий Лепс – один из самых ярких и узнаваемых голосов российской эстрады. Но знаете ли вы все подробности его биографии и творческого пути? Проверьте свои знания в нашем тесте!

Григорий Лепс – один из самых ярких и узнаваемых голосов российской эстрады. Но знаете ли вы все подробности его биографии и творческого пути? Проверьте свои знания в нашем тесте!Григорий Лепс – настоящая легенда отечественной музыки. За годы своей карьеры он завоевал множество наград, записал десятки хитов и стал одним из самых узнаваемых артистов в России. 16 июля 2024 года ему исполняется 62 года. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы осведомлены о жизни и творчестве этого талантливого певца. Ответьте на 10 вопросов и узнайте, насколько глубоки ваши познания в биографии Григория Лепса.Вопросы:1. Как полное имя Григория Лепса?а) Григорий Викторович Лепсверидзеб) Григорий Викторович Лепсв) Григорий Викторович Лепсидзег) Григорий Викторович Лепсашвили2. В каком году Григорий Лепс переехал в Москву?а) В 1985 годуб) В 1990 годув) В 1992 годуг) В 1995 году3. Какой из перечисленных альбомов Григория Лепса вышел первым?а) "Храни Вас Бог"б) "Целая жизнь"в) "Спасибо, люди..."г) "На струнах дождя..."4. Какую операцию перенес Григорий Лепс в 2000 году?а) На сердцеб) На голосовые связкив) На желудокг) На позвоночник5. Какой из этих альбомов Григория Лепса полностью состоит из песен Владимира Высоцкого?а) "Парус"б) "Второй"в) "Водопад"г) "Пенсне"6. Сколько детей у Григория Лепса от второго брака?а) 1 ребенокб) 2 ребенкав) 3 ребенкаг) 4 ребенка7. Какой американский статус имеет Григорий Лепс?а) Запрещен въезд в СШАб) Разрешен въезд в СШАв) Имеет двойное гражданствог) Является резидентом США8. Какую профессию имел отец Григория Лепса?а) Работал на хлебозаводеб) Работал на мясокомбинатев) Был музыкантомг) Был военным9. Как называется элитный караоке-бар в Москве, названный в честь Григория Лепса?а) Leps Barб) Leps Music Clubв) Leps Loungeг) Leps10. Где была вилла Григория Лепса, входящая в 5-ку самых дорогих вилл острова?а) На Балиб) На Мальдивахв) На Кипрег) На ПхукетеОтветы:1-а, 2-в, 3-а, 4-б, 5-а, 6-в, 7-а, 8-б, 9-а, 10-г