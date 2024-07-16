В июне 2024 года сотрудники отдела мостов и искусственных сооружений ГБУ «Владупрадор» выпустили в Оку в Муромском районе около 5 тыс. мальков стерляди.

В июне 2024 года сотрудники отдела мостов и искусственных сооружений ГБУ «Владупрадор» выпустили в Оку в Муромском районе около 5 тыс. мальков стерляди. Об этом рассказала регионального правительства.Подобные акции проводятся, чтобы возместить ущерб, нанесённый природе во время строительных работ. В настоящий момент на автотрассе «Усад – Елино» идёт капремонт перехода через озеро Урвановское, которое относится к Окскому бассейну.