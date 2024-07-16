Современный сверхмощный томограф начал работать в Областной детской клинической больнице города Владимира. 128 срезов – это значит, что аппарат за один оборот рентгеновской трубки

Современный сверхмощный томограф начал работать в Областной детской клинической больнице города Владимира. 128 срезов – это значит, что аппарат за один оборот рентгеновской трубки создаёт до 128 изображений, что значительно повышает качество исследований. О начале работы нового томографа сообщили в группе ОДКБ в соцсетях. Медицинский аппарат разрешает проводить диагностику патологии разных органов и систем детям с