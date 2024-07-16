В сентябре во Владимирской области пройдут муниципальные выборы Муниципальные выборы уже скоро....

В сентябре во Владимирской области пройдут муниципальные выборыМуниципальные выборы уже скоро. Они пройдут 8 сентября. В регионе стартовала избирательная кампания. Сегодня представители политических партий встретились с председателем избирательной комиссии Владимирской области Вадимом Минаевым.В единый день голосования в регионе пройдут 37 кампаний. В организации задействуют 18 территориальных и 449 участковых избирательных комиссий. В списках избирателей - 488 тысяч жителей области.Главная особенность сентябрьских выборов: они будут особенно конкуренты. В них примут участие 6 партий: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Пенсионеры России и Новые люди.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Чем больше фамилий, чем шире представительство политических партий, тем шире выбор у избирателей. То, что у нас на этой кампании всегда ограничивалось четырьмя политическими партиями, сейчас количество партий значительно выше. Я надеюсь, что большая часть из них будет отражена в бюллетене, и люди сумеют сделать выбор.