Жизни еще нескольких человек забрала водная стихия. Вот уже 26 человек погибли во Владимирской области с начала купального сезона. 15 июля в 23:30 спасателям поступило сообщение о том, что в

Жизни еще нескольких человек забрала водная стихия. Вот уже 26 человек погибли во Владимирской области с начала купального сезона. 15 июля в 23:30 спасателям поступило сообщение о том, что в Семязинском пруду утонул мужчина. Тело 41-летнего погибшего вытащили на берег местные жители. Как сообщили в МЧС, стало известно, что утонувший купался в состоянии алкогольного опьянения.