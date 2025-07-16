Гостеприимством и душевной красой белорусов очарованы юные участники международного культурно-образовательного форума "Дети Содружества", который завершился накануне в детском национальном технопарке.

Гостеприимством и душевной красой белорусов очарованы юные участники международного культурно-образовательного форума "Дети Содружества", который завершился накануне в детском национальном технопарке. Обозреватели уточняют, что почти целую декаду июля 80 ребят из восьми стран погружались в культуру своих народов, с интересом знакомились с памятными местами Беларуси."Нам очень хочется, чтобы за эти девять дней вы все стали большими друзьями. Ведь наши страны объединяет общая история, общая культура и самое главное - дружба наших народов", - обратился к ребятам на закрытии форума министр образования РБ Андрей Иванец. Он выразил надежду, что дружба, которая зародилась на гостеприимной белорусской земле, будет сопровождать ребят всю последующую жизнь.Согласился с его мнением и председатель комиссии верхней палаты национального парламента по образованию, науке и социальному развитию Сергей Сивец, слова которого цитирует БЕЛТА. Сенатор констатировал, что форум прошел динамично, был наполнен многочисленными встречами, яркими событиями и эмоциями. А все те, по его словам, кто "имел удовольствие общаться с гостями форума - министры, ректоры, олимпийские чемпионы - все как один подтвердили, что они очень крутые, талантливые, креативные и инициативные". И по тому, как ребята представляли свои государства, было видно, что они истинные патриоты, искренне любящие и гордящиеся своими странами.Как ранее уже информировал "СОЮЗ", форум с участием школьников из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана был посвящен самой знаковой теме этого года - 80-летию Победы в ВОВ.