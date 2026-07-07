Бензиновый кризис набирает обороты.

Сегодня, 7 июля 2026 года, Владимирская область вновь встречает день в режиме беспилотной опасности — тревога длится уже шестые сутки. Тем временем в соседней Нижегородской области бензиновый кризис набирает обороты: там уже тестируют отпуск топлива по QR-кодам и четным-нечетным дням. А синоптики предупреждают: на смену изнуряющей жаре пришли грозы с порывистым ветром. Главные новости региона — в обзоре Vlad.aif.ru.Режим опасности: шестые сутки под ударом БПЛАНочь на 7 июля вновь не была спокойной. Региональное управление РСЧС разослало экстренное сообщение: «Угроза атаки БПЛА во Владимирской области 07.07.2026! Сохраняйте спокойствие. Тел. 112». Напомним, накануне, 6 июля, сигнал тревоги звучал с раннего утра, и лишь к 18:11 поступил отбой.Таким образом, Владимирская область остается в зоне беспилотной угрозы уже шестые сутки подряд. С начала 2026 года в небе над регионом зафиксировано более 30 инцидентов — сбитых, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы или упавших беспилотников. Жителей просят при обнаружении обломков не приближаться к ним и немедленно звонить по номеру 112.Бензиновый кризис: у соседей уже QR-коды, а что у нас?Пока владимирские водители штурмуют заправки в надежде залить полный бак, в Нижегородской области сложилась непростая ситуация. Губернатор Глеб Никитин по итогам оперштаба объявил о комплексе серьезных мер.QR-коды на бензин. На одной из пилотных территорий региона отработают механизм отпуска топлива по цифровым пропускам — «чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать каждому возможность заправки».Четные-нечетные дни. Автомобили с номерами на 0, 2, 4, 6, 8 смогут заправляться по четным дням, с номерами на 1, 3, 5, 7, 9 — по нечетным.Лимит — 40 литров в одни руки. Одна из сетей АЗС уже приступила к реализации.Поставки топлива увеличены на 29% относительно конца прошлой недели.Что касается Владимирской области, то по данным мониторинга на 7 июля разброс цен на АЗС остается существенным. По сообщениям автомобилистов, топливо стабильно есть на трассе М-12, в районе Ворши, Суздаля и на крупных заправках у выездов в сторону Москвы.Тем временем в России запустили интерактивную карту наличия бензина на основе анализа обезличенных транзакций более чем на 20 тысячах АЗС. По данным сервиса, около 25% станций по стране сталкиваются с перебоями, а количество ночных заправок выросло на десятки процентов.Погода: грозы сменяют жаруИзнурительный июньский зной наконец отступил. По данным владимирского гидрометцентра, 7 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днём — кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, однако при грозе возможны порывы до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью — от +10 до +15 °С, днём — от +18 до +23 °С.Опасные метеорологические явления не прогнозируются, однако МЧС предупреждает: в Александровском, Собинском, Киржачском, Камешковском, Петушинском, Селивановском, Юрьев-Польском округах, а также в Ковровском и Суздальском районах сохраняется вероятность повреждения ЛЭП из-за порывов ветра и высокой степени износа сетей.Класс пожарной опасности на всей территории области — первый (минимальный), что даёт небольшую передышку спасательным службам. Однако расслабляться рано: с начала пожароопасного сезона, стартовавшего 15 апреля, в регионе зафиксировано уже 117 природных пожаров, и в 90% случаев их причиной стал человеческий фактор.Безопасность на воде: тревожная статистикаС начала купального сезона на водоёмах Владимирской области утонули 11 человек. Только за два дня — с 3 по 4 июля — вода унесла жизни троих мужчин. В МЧС напоминают: купаться можно только в специально оборудованных местах, а в нетрезвом виде заходить в воду категорически запрещено. В связи с сохраняющейся грозовой погодой риск происшествий на водных объектах оценивается как повышенный.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .