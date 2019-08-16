Оперативному задержанию злоумышленника способствовала бдительность граждан.

В конце июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району поступил звонок от местной жительницы, сообщившей, что, проходя мимо одного из частных домов, заметила, как неизвестный молодой человек, выставив окно, пытается проникнуть внутрь.Дежурный незамедлительно направил по указанному адрес ближайший наряд полиции.Оперативно прибывшие сотрудники задержали на месте 36-летнего местного жителя.В дальнейшем было установлено, что задержанный планировал похитить из чужого дома имевшееся там имущество.Фигурант был помещен под стражу.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.