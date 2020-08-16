Как стало известно metaratings.by - нападающий «Бордо» Франсуа Камано в четверг, 13 августа, проходит медицинское обследование в Мюнхене.

Прохождение медосмотра является последним нюансом перед переходом гвинейского игрока в «Локомотив», о чем ранее сообщал Metaratings.

«Локомотив» заплатит «Бордо» за Камано 5,5 млн евро. Московский клуб подпишет с форвардом контракт сроком на четыре года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции у 24-летнего Камано 11 матчей, в которых полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

За «Бордо» Камано провел 139 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 млн евро.