Куратор проектов ЛизаАлерт Олег Леонов, урбанисты и простые горожане передали в Департамент культурного наследия Москвы обломок снесенного исторического здания. Также активисты направили чиновникам письмо за подписью почти восьми тысяч жителей столицы и потребовали предоставить охранный статус 20 историческим зданиям.

Куратор проектов "ЛизаАлерт" Олег Леонов, урбанисты и простые горожане передали в Департамент культурного наследия Москвы обломок снесенного исторического здания. Также активисты направили чиновникам письмо за подписью почти восьми тысяч жителей столицы и потребовали предоставить охранный статус 20 историческим зданиям.Леонов рассказал, что для него и большинства жителей Москвы слова о сохранении духа старого города несут особый смысл. "Мы выросли на этих улицах, каждый дом для нас особенный, и мы хотим спасти и сохранить их все", – сказал он.Оставить свою подпись под требованием предоставить охранный статус 20 старинным зданиям приходили тысячи людей, отметил куратор проектов "ЛизаАлерт". По его словам, жители столицы предлагали включить в перечень те или иные постройки."У людей действительно болит душа за город", – добавил общественник.Статус объектов культурного наследия защитит уникальные здания Москвы от "дизайнерского ремонта" и нерадивых хозяев, уверен Леонов.Кроме подписей жителей столицы, активисты передали властям города обломок построенного в начале прошлого века здания. До наших дней историческая постройка не дожила.По словам Леонова, обломок здания будет напоминать властям о необходимости немедленно заняться сохранением исторического облика столицы. В противном случае, спасать старую Москву будет поздно, предупредил общественник.