В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли у обвиняемого 26 свертков с запрещенными веществами.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Фигурант был задержан сотрудниками полиции в результате оперативных мероприятий. При досмотре оперативники изъяли у обвиняемого 26 свертков с наркотическими веществами синтетического происхождения. Общая масса изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ составила 29,09 грамма.В ходе следствия установлено, что изъятые наркотики предназначались для сбыта на территории Владимирской области.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.