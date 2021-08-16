В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли у обвиняемого 26 свертков с запрещенными веществами.
Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
Фигурант был задержан сотрудниками полиции в результате оперативных мероприятий. При досмотре оперативники изъяли у обвиняемого 26 свертков с наркотическими веществами синтетического происхождения. Общая масса изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ составила 29,09 грамма.
В ходе следствия установлено, что изъятые наркотики предназначались для сбыта на территории Владимирской области.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.