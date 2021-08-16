За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 63 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 8 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 104 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 5 происшествий.Полицейскими оформлено 283 происшествия с материальным ущербом.Судогодский район:По предварительной информации, 09 августа 2021 г. около 11:00 на 210 км автодороги М-7 «Волга», водитель трактора «Беларус», 1995 г.р., при движении задним ходом по обочине допустил наезд на стоящий автомобиль «Шкода», от удара автомобиль «Шкода» совершил наезд на стоящего сзади пешехода 1979 г.р. В результате ДТП пострадал пешеход направлен на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 14 августа 2021 г. около 13:30 на 8 км автодороги «Владимир - Улыбышево - Коняево» водитель автомобиля «Рено», 1979 г.р., при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Хонда» под управлением водителя 1967 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Хонда направлен на амбулаторное лечение.Владимир:По предварительной информации, 15 августа 2021 г. около 17:30 в г. Владимир на проспекте Ленина у д. 62, водитель автомобиля «Хендэ» при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество движущемуся слева мотоциклу «Сузуки» под управлением водителя 1985 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован.Гусь – Хрустальный район:По предварительной информации, 11 августа 2021 г. около 14:35 в г. Гусь – Хрустальный на ул. Калинина у д. 19/16, водитель автомобиля «Шевроле», 1982 г.р., не предоставила преимущество движущемуся во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора автомобилю «ВАЗ» под управлением водителя 1993 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП пассажир 1996 г.р. автомобиля «ВАЗ» направлен на амбулаторное лечение.Гусь- Хрустальный район:По предварительной информации, 12 августа 2021 г. около 21:15 на 2 км автодороги «Подъезд к г. Гусь-Хрустальный, №2», водитель автомобиля «Хендай», 1996 г.р., совершил наезд на велосипедиста 1978 г.р., который двигался в попутном с ним направлении по правому краю проезжей части. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.Александровский район:По предварительной информации, 13 августа 2021 г. около 09:52 на 9 км автодороги «Москва – Ярославль - Рупосово» водитель автомобиля «КАМАЗ», 1989 г.р., допустил съезд в правый по ходу движения транспортного средства кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель госпитализирован.